В Тюмени чествуют волонтеров #МыВместе

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

В первую неделю марта волонтеры Тюменской области празднуют годовщину Всероссийской акции взаимопомощи и работы штаба #МыВместе.

Сегодня в центре "Дзержинец" прошло чествование волонтеров Тюмени, которые на протяжении всего года вели большую работу по улучшению качества жизни людей, оказавшихся в сложной ситуации в период пандемии COVID-19. Прежде всего, заботу неравнодушных тюменцев ощутили на себе люди старшего поколения. Приобретение и доставка продуктов питания добровольцами позволила самой уязвимой категории горожан сохранить свое здоровье в сложный период.

16 наиболее активных волонтеров, среди которых представители учреждений молодежной политики и спорта, организаторы волонтерской деятельности и педагоги, получили признательность от муниципального штаба #МыВместе и памятные подарки. Приятным сюрпризом в преддверии Международного женского дня добровольческого движения стали музыкальные поздравления и цветы для прекрасной половины.

Председатель комитета по молодежной политике городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев:

Все вместе, понемножку, сделали большое и очень важное дело. Добро, которым можно делиться, помогает нам оставаться такими, какие мы есть.

Тюменский штаб взаимопомощи #МыВместе продолжает свою работу в виде неформального сообщества, которое объединяет неравнодушных жителей города. Присоединиться к добровольческой деятельности могут все желающие. Чтобы стать волонтером, нужно прийти в центр "Дзержинец" (Механическая, 31/1) в креативное пространство "Город молодых" и оставить заявку.