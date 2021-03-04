Главный тюменский патологоанатом отмечает 75-летие

Фото: пресс-служба Областной клинической больницы №1

Тюменский патологоанатом Сергей Гладышев отметил 75-летний юбилей. Летом 2021 года исполнится ровно 50 лет с начала трудовой деятельности Сергея Павловича Гладышева, 43 из которых он посвятил работе в Областной клинической больнице №1. Он прошел путь от специалиста до заведующего патологоанатомическим отделением и главного специалиста-патологоанатома Тюменской области.

Сергей Гладышев закончил в 1965 году с отличием Ханты-Мансийское медицинское училище, в 1971 году – Тюменский медицинский институт.

"В мои годы, когда я начинал свой трудовой путь, не было ни компьютерной томографии, ни ультразвукового и эндоскопического исследований. На тот момент патологоанатом - это была единственная специальность, позволяющая изучать субстрат болезни, выявлять допущенные ошибки, проводить их тщательный анализ. В настоящее время, вопреки общему убеждению, мы видим, что врач-патологоанатом работает не только над выявлением причин смерти пациентов, по большей части он проводит прижизненную диагностику органов и тканей, данные о которых передаются ему для исследования врачами других направлений и постановки более точного диагноза", — говорит Сергей Гладышев.

По его мнению, врач – это одна из ключевых профессий, которая не может быть формальной. Люди, являющиеся по призванию врачами, должны выслушивать и помогать.

Дети Сергея Павловича Гладышева также прониклись медициной: сын работает неврологом, дочь – лаборантом-патологоанатомом.