Тюменец попался на уловки мошенника в онлайн-игре

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Заводоуковска Тюменской области. Молодой человек рассказал, что познакомился в интернете с участником популярной онлайн-игры.

Новый знакомый сказал, что знает, как легко заработать в этой игре. Он предложил молодому человеку перевести ему несколько тысяч рублей и пообещал вернуть их в двойном размере. Парень перевел ему 3200 рублей.

Новый знакомый написал, что вскоре сообщит о результатах, и перестал выходить на связь. Юноша понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался житель Саратовской области, его задержали.

"Молодой человек признался в содеянном и вернул потерпевшему похищенные деньги. Он рассказал, что совершить преступление решил спонтанно, а о подобном способе мошенничества прочитал в интернете", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".