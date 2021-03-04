В Тюмени открывается клуб любителей французского языка

Клуб любителей французского языка начнет свою работу 22 марта. Занятия в формате разговорной гостиной для тюменцев 55+, которые знают и любят французский язык и хотели бы практиковать навыки разговорного французского, будут проводиться в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Проникнуться атмосферой романтики, искусства, классической и современной литературы, музыки и кинематографа позволят практические занятия, наставниками которых станут опытные волонтеры. Занятия будут проходить в мини-группах с разным уровнем владения языком один раз в неделю.

Группы формируются по предварительной записи. Обязательное условие — знание французского на уровне разговорного, сообщает департамент соцразвития. Оставить заявку и уточнить информацию можно по телефону 64-66-61 с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 (обед с 12:00 до 12:30). Занятия клуба будут проходить по адресу: Тюмень, пр. Солнечный, 10/1.