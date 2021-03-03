Тюменцам рассказывают, как выбрать конфеты на 8 Марта

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: при выборе сладких подарков необходимо быть предельно внимательными.

В предпраздничные дни повсюду акции – конфеты по сниженным ценам, поэтому обратите особое внимание на срок годности конфет.

В первую очередь обращайте внимание на наличие маркировки, которая в обязательном порядке должна быть четкая, легко-читаемая и содержать следующую информацию на русском языке:

— наименование продукта;

— наименование кондитерских изделий, входящих в подарок;

— наименование и местонахождение изготовителя;

— масса (нетто).

Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывается:

—общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный набор (без указания состава каждого конкретного наименования изделия);

— пищевая ценность (без указания пищевой ценности каждого конкретного наименования изделия);

— условия хранения;

— срок годности;

— дата изготовления и дата упаковки;

— обозначение документа в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

— информация о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям.

По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей сведения об обязательном подтверждении соответствия товара требованиям законодательства о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

В случае обнаружения недостатков в товаре потребитель в соответствии с требованиями ст. 18, Закона о защите прав потребителей вправе:

— потребовать замены этого изделия на товар такой же марки (модели и (или) артикула);

— потребовать замены этого изделия на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом цены;

— потребовать соразмерного уменьшения цены приобретенного товара;

— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.