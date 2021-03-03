Тюменские онкологи выезжают на предприятия

Специалисты отделения медицинской профилактики "Медицинского города" возобновили выезды на предприятия с онко-экспресс-осмотрами в рамках акции "Убедись, что ты здоров".
Онколог-дерматолог, онколог-маммолог и врач ультразвуковой диагностики обследовали сотрудников детского психоневрологического лечебно-реабилитационного центра "Надежда". В общей сложности врачи "Медицинского города" осмотрели 55 человек, несколько работников "Надежды" направлены на дообследование и дополнительную диагностику.
Специалисты отделения медицинской профилактики рассказали коллективу реабилитационного центра о работе кабинетов раннего выявления заболеваний, пользе регулярных профилактических осмотров и современных возможностях диагностики и лечения онкологических заболеваний.
В выездном мероприятии также приняли участие сотрудники тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, они провели экспресс-тесты крови сотрудников на ВИЧ.
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