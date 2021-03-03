В Тобольском районе открыли четыре новых ФАПа

Фото предоставлено департаментом здравоохранения ТО

В деревнях Хмелёвой, Полуяновой и Загваздиной, а также селе Санниково фельдшеры Областной больницы №3 начали принимать первых пациентов в современных ФАПах. ранее медики принимали пациентов в старых деревянных зданиях, возведенных в 1980-х годах.

В новых модульных фельдшерско-акушерских пунктах есть все удобства для организации первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи, возведены они по государственной программе "Здравоохранение". В ФАПах есть кабинет приёма с гинекологическим креслом, процедурно-прививочный кабинет, санитарная комната, зона ожидания, санузел и т.д. Каждый ФАП оснащён всем необходимым оборудованием, инструментами и новой мебелью, в том числе медицинской. Подведена вода, электричество, смонтирован септик и система отопления.

Сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, помимо профилактического осмотра пациентов, оказывают медицинскую помощь при внезапных, острых состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях. Медработники проводят диагностические процедуры, лечение по назначению врача, направляют на расширенные скрининговые исследования и организовывают периодические приёмы терапевтов или узких специалистов Областной больницы №3.

Из старых зданий в ближайшее время в новые ФАПы будут перенесены точки подключения к Интернету и настроено оборудование для оказания телемедицинской помощи. Откроется доступ к дистанционному консультированию с врачами Областной больницы №3 посредством видео-конференц-связи. Фельдшер вновь сможет просматривать электронную карту пациента, результаты маммографии, флюорографии, лабораторных и других исследований, сообщили в Областной больнице №3.