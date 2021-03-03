Общество молодых инвалидов получило благодарственные письма от депутата Тюменской гордумы

Турнир по боулингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья в Тюмени приурочили к 22-й годовщине со дня основания общества молодых инвалидов "Вера".
Почетным гостем соревнований стал депутат гордумы Сергей Пыхалов.
В состязаниях участвовали девять команд. Сильнейшей оказалась команда "Веры", второе место заняла дружина "Шанс", бронза у сборной из общества глухих "Топтышки". Победители и призеры турнира получили кубки и медали, а все остальные спортсмены – дипломы за участие.
Сергей Пыхалов вручил членам общества молодых инвалидов благодарственные письма. Он отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению здоровья населения, а также заряжают энергией и позитивными эмоциями всех участников.
Также народный избранник поблагодарил председателя клуба "Вера" Елену Яковенко за организацию состязаний для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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