Тюменские врачи помогли молодому человеку с тяжелой патологией кишечника

К врачам МЧС "Нефтяник" обратился мужчина 32 лет с дивертикулярной болезнью. Это довольно распространенная патология с различными неприятными и тяжелыми проявлениями в виде воспалений в кишечнике, абсцессов, свищей и угрожающего жизни перитонита. Редким и тяжелым проявлением болезни является образование свищей, то есть прорастание части кишечника в соседние органы.

В клинику молодой человек обратился в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии после множественных операций. Проблемы со здоровьем у пациента начались в 2019 году, когда из-за сильного повреждения кишечника хирурги другой клиники были вынуждены вывести фрагмент кишечника из брюшной полости наружу, сформировать кишечную стому. И это стало только началом испытаний.

После этого молодому человеку за полтора года пришлось пережить еще шесть операций по поводу сопутствующих проблем — абсцессов, кишечной непроходимости, перитонита, опухоли сигмовидной кишки с прорастанием в мочевой пузырь.

В отделение гнойной хирурги клиники "Нефтяник" мужчина обратился, уже ни на что не надеясь. Врач-хирург, колопроктолог Вячеслав Дгебуадзе предложил ему сначала исключить наличие онкопатологии. Для этого в клинике пациенту провели колоноскопию и на основании результатов биопсии сняли диагноз злокачественной опухоли. Пациенту поставили диагноз – дивертикулярная болезнь, осложненная кишечным мочепузырным свищом.

В ходе первого этапа операции пациенту провели резекцию измененной кишки, вскрыли абсцесс в области таза. Далее хирурги ушили мочевой пузырь и выполнили анастомоз – соединили части кишечника, избавив пациента от колостомы. Несмотря на обширный объём хирургического вмешательства послеоперационный период прошел без осложнений. Пациент был выписан из стационара, у него началась новая активная жизнь.