Тюменская УК выплатит компенсацию 5-летнему ребенку-инвалиду

15:30 02 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ленинский районный суд Тюмени мировое соглашение, согласно которому ООО "Управляющая компания "Проспект" обязуется выплатить 150 тысяч рублей в пользу 5-летнего мальчика-инвалида. 

Инцидент произошел 29 августа 2020 года. У подъезда дома в асфальте была выбоина. Ребенок, поднимаясь из коляски, оступился и ударился  головой об крыльцо. 

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в суд был направлен иск. 

"В ходе судебного разбирательства между управляющей компанией и матерью ребенка было заключено мировое соглашение, согласно которому организация  обязуется выплатить 150 тысяч рублей в счет возмещения  морального вреда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: компенсация , УК
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021