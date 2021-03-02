Тюменская УК выплатит компенсацию 5-летнему ребенку-инвалиду

Ленинский районный суд Тюмени мировое соглашение, согласно которому ООО "Управляющая компания "Проспект" обязуется выплатить 150 тысяч рублей в пользу 5-летнего мальчика-инвалида.
Инцидент произошел 29 августа 2020 года. У подъезда дома в асфальте была выбоина. Ребенок, поднимаясь из коляски, оступился и ударился головой об крыльцо.
Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в суд был направлен иск.
"В ходе судебного разбирательства между управляющей компанией и матерью ребенка было заключено мировое соглашение, согласно которому организация обязуется выплатить 150 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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