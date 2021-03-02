Наталья Путина передала работникам детсадов награды от гордумы

Благодарности Тюменской городской думы вручила депутат Наталия Путина работникам детского сада № 132 - воспитателю Анне Наумовой и повару Вере Меркушевой.

Почетных грамот удостоились старший воспитатель Елена Гуляева и музыкальный руководитель Татьяна Петрова. Татьяна Васильевна трудится в дошкольном учреждении 12 лет, а общий педагогический стаж выпускницы Уральской государственной консерватории имени Мусоргского - 23 года. Ее воспитанники регулярно участвуют в городских и региональных фестивалях детского творчества.

Кроме того, Наталия Путина вручила благодарственные письма депутата воспитателям Марине Отеговой, Татьяне Васильевой, Ирине Кисляк и Наталье Погребня, а также младшему воспитателю Ольге Веденецкой.

"В детском саду закладываются основы образования, и потому роль педагогов в воспитании подрастающего поколения была и остается главной. Благодарю вас за то, что каждый день вы дарите детям радость и счастье", – сказала Наталия Путина.