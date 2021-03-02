Тюменцы обучаются в школе юных краеведов

12:23 02 марта 2021
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В Тюмени 10 марта пройдет первое в этом году занятие Областной школы юных краеведов "Тюменский следопыт". Оно будет посвящено биографии Андрея Ивановича Текутьева, городского главы, купца и благотворителя.

На занятии с элементами практикума ребят познакомят с работой над персоналиями и виртуальной экскурсией по архитектурным объектам города, связанным с именем Текутьева. Встречу проведет руководитель "Тюменского следопыта", краевед Сергей Филь и краевед Владимир Калининский, автор многочисленных публикаций об Андрее Текутьеве. В разговоре примет участие Мария Прудникова, тюменский искусствовед, потомок представителей рода Текутьевых.

Следующее занятие "Тюменского следопыта" состоится 24 марта и будет посвящено работе команды музея воспоминаний "Мы жили", исследующей Текутьевское кладбище. Куратор проекта Наталья Алиева расскажет о составлении приложения-путеводителя по старинному некрополю, расположенному в центре Тюмени.

Областная школа юных краеведов "Тюменский следопыт" объединяет свыше 200 учащихся учреждений общего и дополнительного образования Тюмени, а также Тюменского, Исетского, Ярковского, Юргинского и Нижнетавдинского районов Тюменской области.

Теги: краеведение , школьники
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