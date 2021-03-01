#PROСПОРТ: инструкторы по спорту ждут тюменцев на бесплатные занятия

17:27 01 марта 2021
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В марте у жителей Тюмени появилась возможность заниматься со спортивными инструкторами по 16 направлениям в вечернее время. Кроме скандинавской ходьбы, катания на коньках и игры в  хоккей после работы тюменцев ждут на командных тренировках по баскетболу, волейболу и мини-футболу. 

Также доступны занятия по дартсу, настольному теннису и рукопашному бою. Желающие могут заняться закаливанием и плаванием на открытой воде, легкой атлетикой, общей физической подготовкой, подвижными играми, суставной гимнастикой, шахматами и хореографией. 

Инструкторы по спорту работают с горожанами в будни после 18.00. Занятия бесплатные, проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Ознакомиться с расписанием тренировок по административным округам можно  в группе "Спорт Тюмени для всех"

Теги: ЗОЖ , нацпроекты , тренировки
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