#PROСПОРТ: инструкторы по спорту ждут тюменцев на бесплатные занятия

В марте у жителей Тюмени появилась возможность заниматься со спортивными инструкторами по 16 направлениям в вечернее время. Кроме скандинавской ходьбы, катания на коньках и игры в хоккей после работы тюменцев ждут на командных тренировках по баскетболу, волейболу и мини-футболу.

Также доступны занятия по дартсу, настольному теннису и рукопашному бою. Желающие могут заняться закаливанием и плаванием на открытой воде, легкой атлетикой, общей физической подготовкой, подвижными играми, суставной гимнастикой, шахматами и хореографией.

Инструкторы по спорту работают с горожанами в будни после 18.00. Занятия бесплатные, проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Ознакомиться с расписанием тренировок по административным округам можно в группе "Спорт Тюмени для всех".