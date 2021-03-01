Тюменцы будут учиться выигрывать гранты на соцпроекты

Пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Тюменские эксперты, выигрывавшие президентские гранты, проведут образовательные интенсивы и расскажут, что и как нужно сделать, чтоб предлагаемый проект вызвал интерес и на его реализацию дали денег.

4 и 11 марта мультицентр "Моя территория" проведет образовательные лекции "ПроПроекты", на которых победители Фонда президентских грантов поделятся своим опытом, расскажут, как избежать распространенных ошибок и разберут проекты участников лекций. Мероприятия пройдут по адресу: улица Ванцетти 1.

Среди основных направлений для помощи участникам: как выстроить календарный план проекта, как правильно определить его проблематику и составить смету.

— "На первом этапе, проведенном в 2021 году, в число победителей уже вошло 2 000 проектов, а общая сумма поддержки составила 4,2 млрд рублей. Из всех проектов, представленных для участия, 20% — получили поддержку.

Это говорит о том, что в инициативах заинтересованы, им помогают. Но опыт показывает, что многие хорошие проекты отсеиваются из-за ошибок в оформлении заявок и подготовительной работе. Поэтому такие образовательные лекции, как "ПроПроекты" необходимы, чтобы помочь активным жителям региона и увеличить их шансы на поддержку грантами", — комментирует руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Для участия в мероприятиях нужно пройти регистрацию. Подробности о времени проведения и регистрации на проект можно найти в социальных сетях мультицентра.

Образовательный интенсив приурочен к заявочной кампании второго конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Заявочная компания продлится до 15 марта.