SuperJob выяснил, кто чаще всего держит дома кошек

Накануне 1 марта - Дня кошек, сервис по поиску работы SuperJob изучил, сказывается ли профессиональная принадлежность на выборе домашних питомцев, опросив 10 тысяч экономически активных россиян из всех округов страны. Результаты показали, что россияне заводят кошек намного чаще, чем собак: кошки есть в домах 45% опрошенных, а собаки — у 21%. При этом кошатников больше всего среди системных администраторов, барменов и секретарей, а собачников — среди офис-менеджеров и диспетчеров.

Треть россиян (33%) держат только кошек, причем верность представителям кошачьих чаще хранят респонденты с доходом до 30 тыс. рублей (41%). Больше всего же обладателей котов среди системных администраторов (43%), барменов и секретарей (по 42%), а также грузчиков и дизайнеров (по 41%).

О том, что у них есть и кошка, и собака, сообщили 12% опрошенных. Такая ситуация чаще встречается в домах респондентов старше 45 лет (15%). Кошки и собаки уживаются у курьеров (27%), диспетчеров (19%), контролеров, главных бухгалтеров, кассиров и охранников (по 18%).

Только собак держат 9% россиян. О том, что в их доме живут собаки, чаще сообщали респонденты старше 45 лет (12%). Чаще других только собак держат офис-менеджеры (21%), диспетчеры (19%), грузчики и юристы (по 17%).

У 46% россиян нет ни кошек, ни собак. Чаще всего об отсутствии в своем доме таких питомцев сообщали респонденты до 24 лет (51%) и опрошенные с доходом более 80 тыс. рублей (50%). Мужчин, живущих без кошек и собак, больше, чем женщин (50% против 41% соответственно). Отказываются заводить таких питомцев чаще всего врачи и охранники (по 55%), а также менеджеры по работе с клиентами (51%).