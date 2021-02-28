Тюменские модницы будут носить летом ажурные платья и широкие брюки

Платье станет несомненным фаворитом летнего гардероба в 2021 году среди тюменских модниц. В нынешнем сезоне будет актуален наряд с вырезами, отмечает тюменский стилист, дизайнер Марина Бауэр.

По словам эксперта, будущим летом будут актуальны ажурные, кружевные платья, платья в сетку. Открытая спина или оригинальные вырезы на талии при кажущейся консервативности платья в целом создадут эффект пикантной дискретности.

"Прохладное лето не обойдется без кожаного платья. А любимый нами принт в мелкий цветочек поможет создать не только романтичные луки, но и более брутальные образы, если носить такие платья с обувью в стиле гранж", - поделилась Марина Бауэр.

В моде будут рукав-фонарик или трапециевидный крой, крайнее мини или длина в пол. Стилист советует обрамлять особенности фигуры правильно, например, носить платье-тунику с брюками. Таким приемом можно скрыть не только некоторые силуэтные несовершенства, но и показать свое знакомство с тем, что актуально.

Среди брюк востребованы будут широкие модели. Джинсы стоит выбирать прямые или клеш от колена, с разрезами внизу и прорезями сверху. Шорты могут быть как совсем микроскопичными, так и средней длины, а носиться в паре с балетками, сабо, босоножками в греческом стиле, цветными конверсами или лоферами с носками, пишет ИА "Тюменская линия".