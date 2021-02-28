В Тюмени пройдет конкурс грантов на реализацию творческих проектов

Заявочная кампания конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" начнется в Тюмени с 3 марта. Регистрация продлится до 20 марта на сайте космосцентр.рф.

Участники представят идеи спектаклей, фестивалей, выставок и других творческих проектов. Экспертный совет определит, какие из них получат финансовую поддержку. Отбор будет проходить по пяти направлениям: околотеатральный проект, постановка спектакля, организация фестиваля, поездка коллектива на гастроли или обучение, события по развитию креативной деятельности.

"В этом году мы выделили несколько приоритетных направлений: цифровой театр, спектакли для одного зрителя, междисциплинарные проекты и спектакли для подростков. Их выбрали совместно со зрителями, что важно. Мы всегда рады новым идеям и инициативам, открыты для людей, способных на эксперименты во всех смыслах этого слова", — отметил руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

Чтобы помочь участникам структурировать идею и защитить ее, организаторы разработали специальную образовательную программу. Она содержит не только лекции и мастер-классы о тонкостях создания проектов и заполнения заявки, но и встречи по профильным темам: пересечение любительского и профессионального театра, театр соучастия, в котором зритель играет непосредственную роль в спектакле, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Конкурс "ЦЕХ" будет проходить уже в третий раз. В прошлом году поддержку получили 33 проекта, которые воплотились на площадках Молодежного театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства".