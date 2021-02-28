В Тобольске действует выставка известного мастера-костореза

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка, посвященная творчеству известного тобольского костореза, члена Союза художников РСФСР, лауреата премии имени Ильи Репина Геннадия Кривошеина открыта в Музее истории управления Сибирью, расположенном на Красной площади.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, на выставке представлены авторские работы и эскизы, фотографии и награды, инструменты и личные вещи, принадлежавшие художнику и его супруге, мастеру-косторезу Алевтине Кривошеиной. На Тобольской фабрике художественных косторезных изделий мастер проработал более 40 лет, а с 1979 года был главным художником фабрики.

Одна из витрин проекта "Виртуоз косторезного искусства" посвящена творчеству внука Геннадия Кривошеина – Евгения Геллера. Вдохновившись работами своего деда, молодой человек увлекся резьбой и через поколение продолжил семейную династию тобольских косторезов. Также многие экспонаты предоставлены родственниками и коллегами костореза.

Отметим, при жизни у мастера не было ни одной персональной выставки. Экспозиция в тобольском музее позволяет познакомиться с его творчеством и узнать многое о его судьбе. Также его произведения можно увидеть в Тюменском музейно-просветительском объединении, Свердловской областной картинной галерее, Омском музее изобразительных искусств и во многих российских и зарубежных собраниях.