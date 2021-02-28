Тюменцам не следует готовить дома еду на продажу

Специалисты напоминают тюменцам: домашнее приготовление еды на вынос недопустимо, так как для оказания услуг общепита населению нужно строгим образом соблюдать требования действующих законов.

Как отметили в тюменском центре гигиены и эпидемиологии, необходимо соблюдать требования техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 под названием "О безопасности пищевой продукции", а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20, который называется "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". В этих документах содержится ряд обязательных требований к производственным помещениям. Там же перечислены требования по производству продукции, обязательной процедуре подтверждения ее соответствия.

Поэтому приготовление дома еды на продажу является незаконным. Кулинарные изыски смогут оценить только домочадцы и гости, пишет "Тюменская область сегодня".