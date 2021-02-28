В Тюменской области выросли цены на услуги правового характера

Фото ИА "Тюменская линия"

Услуги правового характера в Тюменской области больше всего подорожали в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс составил 110,8%, сообщили в Тюменьстате.

По сравнению с началом 2020 года подорожали услуги связи, но при этом по сравнению с декабрем стали немного дешевле. Дорожают услуги зарубежного туризма: индекс за год 106,1%, за месяц — 101,5%. У медицинских услуг индексы 105,7% и 100,4%, у бытовых — 104,2% и 100% соответственно.

Услуги пассажирского транспорта за год подешевели, хотя по сравнению с декабрем они подорожали. Это связано с тем, что с октября по декабрь включительно пользователи банковских карт "МИР" могли получать скидку за проезд. С 1 января 2021 года проезд

составляет 27 рублей по безналичному расчету, 28 рублей — по наличному.

Отметим, в январе 2021 года общий объем платных услуг населению составил 7 млрд 819,1 млн рублей. В декабре было зафиксировано самое высокое значение за 2020 год — 8 млрд 406,5 млн рублей. Всего по уточненным данным за прошлый год предоставлено услуг на 85 млрд 964,5 млн рублей, пишет "Вслух.ру".