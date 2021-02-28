Более 150 тюменцев имеют редкие заболевания

Фото ИА "Тюменская линия"

День орфанных заболеваний отмечают 28 февраля. Это редкие болезни, которые встречаются в 10 случаях на 100 тысяч населения. В Тюменской области с подобными заболеваниями числится 154 человека, в том числе 88 детей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, большинство редких болезней связано с генетическими нарушениями и лечение их очень дорогостоящее. Сейчас за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации закупаются лекарства для лечения 17 орфанных заболеваний.

Ежегодно увеличивается объем средств из областного бюджета на приобретение лекарств и специализированных продуктов лечебного питания для таких пациентов. Если в 2017 году затраты на одного пациента составляли 676 тыс. рублей в год, в 2019 году — 725 тыс. рублей, в 2020 году - 832 тыс. рублей, а в 2021-м — уже 998 тыс. рублей.

В Тюменской области зафиксированы 12 видов орфанных заболеваний, связанных с нарушениями функций почек, развития костно-мышечной системы, процесса кроветворения. К лечению каждого пациента врачи стремятся найти индивидуальный, наиболее эффективный подход.