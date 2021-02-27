Тюменцам следует заранее запланировать уборку снега и сосулек с крыш

В преддверии весенней капели тюменцам следует позаботиться о своевременной уборке снега и сосулек с крыш зданий. В многоквартирных домах этим должны заниматься управляющие компании, однако нередко жители прибегают к услугам частников.

На сайтах объявлений можно встретить множество предложений по очистке кровли от льда и снега. Выезд по городу в среднем обойдется в сумму от трех тысяч рублей за всю работу, в пригород - от четырех. Среди услуг есть и установка снегозадержателей. Итоговая стоимость работ зависит не только от квадратуры, но и от стажа, уровня оборудования работников, от того, есть ли у них удостоверения промышленных альпинистов.

Как рассказала консультант тюменской компании промышленного альпинизма Мария, чаще всего обращаются владельцы офисных зданий, руководители детских садов. Цена подбирается в зависимости от сложности выполняемых работ. Например, кровля может быть большой в диаметре или покатой, что зимой травмоопасно.

В МЧС Тюменской области отмечают, что работы по очистке крыш необходимо выполнять во всех дворах. Скорость пикирующей глыбы - 60 км/ч, а весит она порядка 100-200 килограммов. Образоваться такой кусок льда может за сутки во время морозов.

"Даже при падении маленькой сосульки есть риск заполучить сотрясение мозга. Что уж говорить о ледяных глыбах потяжелее и побольше размером? Это способно привести к сложнейшим травмам черепа и головного мозга", - предупреждает руководитель нейрохирургического отделения ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.

Чтобы уберечься от неприятных последствий упавшей сосульки или глыба снега, специалисты рекомендуют по возможности не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, не забывайте поглядывать на карнизы. Если видите ранее упавший снег или сосульки - не старайтесь пробежать опасный участок как можно быстрее, лучше обойти его стороной. Точно также следует поступить при наличии ограждения и предупреждающих табличек о возможности схода снега. Если услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием, пишет "Мегатюмень".

