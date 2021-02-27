Работодатели Тюменской области ищут специалистов в сфере строительства и производства

28 тыс. 695 вакансий доступно в Тюменской области по данным на 1 февраля. На регистрационном учете в качестве соискателей при этом числится 23,5 тыс. человек. Наиболее востребованы специалисты в сфере строительства, обрабатывающего производства и торговле.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в январе 2021 года в службу занятости региона по вопросам трудоустройства обратились 4 тыс. 911 человек, 1 тыс. 36 человек были трудоустроены.

По традиции в банке вакансий лидирует сфера "Строительство", где предлагается 7 тыс. 513 мест. По направлению "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" требуется 3 тыс. 913 работников. Более 2000 мест — в "Обрабатывающих производствах", направлении "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство".

Также в регионе было открыто около 1,5 тысяч вакансий в образовании и здравоохранении. Средняя зарплата для врачей-терапевтов — 60 тыс. 828 рублей, фельдшеров — 31 тыс. 969 рублей, медсестер — 29 тыс. 201 рублей. У учителей русского языка и литературы, математики — более 24 тыс. рублей, у воспитателей — более 23,5 тыс. рублей.

Зарплату более 50 тысяч в месяц предлагают монтажникам, электромонтажникам, машинистам, прорабам. Продавцам продовольственных товаров в среднем предлагают зарплату 19 тыс. 188 рублей, поварам — 22 тыс. 127 рублей, полицейским — 25 тыс. 750 рублей, риелторам — 49 тыс. 972 рублей.

Менеджеры в коммерческой деятельности и программисты могут рассчитывать на среднюю зарплату 33 тыс. 975 рублей. Бухгалтерам предложат 23 тыс. 890 рублей, пишет "Вслух.ру".