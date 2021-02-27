Тюменцы могут получить бесплатную психологическую помощь

В Тюмени работают различные службы психологической поддержки - по телефону или интернету. Получить квалифицированную помощь специалиста можно, в том числе, бесплатно.

Например, служба экстренной психологической помощи от МЧС России работает круглосуточно по номеру телефона: +7 (495) 989–50-50. Здесь любому нуждающемуся сможет помочь профессиональный психолог, однако при звонках из регионов оператор сотовой связи может взимать плату за междугородний звонок.

Также существует благотворительная психологическая служба "Помогая другим — помогаешь себе". Ее особенность в том, что там работают психологи, у которых есть инвалидность. Таким образом, когда человек обращается к ним за помощью, то свои звонком дает возможность психологу еще и осознать свою востребованность. Общение со специалистами доступно бесплатно, однако желающие могут поддержать проект добровольным пожертвованием.

Получить консультацию в формате чата с психологом можно на специальном форуме: http://perepiska.pomogaya-drugim.ru/. Через интернет можно обратиться к психологам проекта "Мырядом2020". Изначально сайт создавался для поддержки пострадавших от самоизоляции и пандемии, но сейчас здесь оказывают помощь всем нуждающимся, пишет "Тюменская область сегодня".