Тюменцев приглашают на перформативную выставку "Кожа тоже"

Фото мультицентра "Контора пароходства"

Театрализованную часть перформативной выставки "Кожа тоже" покажут 27 февраля в мультицентре "Контора пароходства". Об уникальном явлении современного искусства зрителям расскажут с 18:30 до 20:00, необходима регистрация. 18+

Перфомер Никита Герасимов рассказал, что "Кожа тоже" - итоговый проект участников, лекторов и кураторов школы-лаборатории перформативных практик PRF, которая проходила в "Конторе пароходства" в феврале.

"Мы с учениками учились пониманию того, что такое перформанс. Общались с разными экспертами. Школьники высказывали свои темы для проектов, вместе сочиняли будущие перформансы. Выставка будет финалом школы-лаборатории на заявленные острые темы, которые волнуют ребят. Перформеры затронут социальные темы, личные проблемы. Форма подачи для Тюмени является кардинальной", - отметил он.

Название несет тему того, что тело человека, кожа тоже являются объектом искусства. Планируется продлить выставку и на следующий день, пишет "Тюменская область сегодня".

Второе отделение перформативной выставки "Кожа тоже" пройдет 28 февраля в это же время. Участники и эксперты школы-лаборатории перформативных практик PRF представят перформанс, в котором с точки зрения телесности рассмотрят такие темы, как сохранение культурного наследия малых народов, человеческое сознание и теория квантовой физики, токсичные отношения внутри пары, искусство и деньги.