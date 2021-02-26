Тюменский центр медицинских катастроф признали одним из лучших в России

Территориальному центру медицинских катастроф ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1" присвоено одно из призовых мест в конкурсе на звание "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году".

Конкурс на звание "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации" проводится с 2004 года. В этом году в нем приняли участие 85 территориальных центров медицины катастроф всех регионов России. И Тюменскому территориальному центру медицинских катастроф присвоено второе почетное место.

Конкурс проходит заочно по представленным в соответствии с положением о конкурсе документам, которые характеризуют и освещают текущую работу центра. Главными критериями оценки конкурсантов являются: готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.

Напомним, что тюменский центр медицинских катастроф был создан в 1995 году на базе отделения экстренной и плановой консультативной помощи (санитарная авиация) и с того момента является структурным подразделением ОКБ №1.

Круглосуточно в центре консультируют медицинские специалисты по 22 профилям - от детских хирургов до нефрологов. Кроме того, одним из главных преимуществ тюменского центра катастроф является то, что он находится на базе многопрофильной областной больницы. Дополнительно при необходимости поступившему пациенту может быть доступна очная либо онлайн-консультация любого врача.

"Труд всего медицинского персонала, их самоотдачу и личный вклад в сохранение главного - здоровья и жизни человека невозможно переоценить. Мы гордимся тем, что нас отметили на столь высоком уровне. Каждый из наших специалистов заслуживает награды. Да, мы спасаем людей, но это, прежде всего, наша работа. Мы отдаемся любимому делу со всей душой и самоотдачей. Мы понимаем, что за каждым из пациентов стоят их родственники, которые ждут спасения родного человека, всегда переживаем эту трагедию вместе с ними", - подчеркнул директор тюменского центра катастроф Евгений Наумов.

Тюменский территориальный центр медицинских катастроф транспортирует больных для оказания экстренной медицинской помощи из Вагайского, Уватского и Тобольского районов. В этом им помогает вертолет МИ-8, оборудованный всем необходимым: аппаратом для искусственной вентиляции легких, устройствами для мониторинга жизненно всех важных функций, в общем - реанимационная палата на борту.

Также в центре – 9 специально оборудованных автомобилей. Центр сотрудничает с ведущими медицинскими учреждениями города и области, с его помощью часто перевозят пациентов, находящихся в очень тяжелом состоянии, которым требуется экстренная медицинская помощь "здесь и сейчас". Особенно работа специалистов центра очень ценна в условиях пандемии, когда, к примеру, заболевания (инфаркт, инсульт, травма и др.) протекают на фоне коронавирусной инфекции.

В целом за 2020 год было 10 729 обращений. Выездов – 2 281, число вылетов на вертолете – 181 (при этом число эвакуированных с помощью вертолета – 374 человека). 746 случаев составили выезды к детям, среди них детей до года – 518.