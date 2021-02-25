В Тюмени стартует триатлон цифрового искусства

Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

В Тюмени 27 февраля в 10:00 в "Конторе пароходства" обсудят развитие цифрового искусства в регионе с федеральным экспертом. Встреча станет первым мероприятием в рамках триатлона цифрового искусства "Фиджитал", который впервые пройдет в Тюмени с марта по август 2021 года.

Спикером мероприятия станет художник и преподаватель Ильдар Якубов. Участники встречи обсудят, что мешает развитию интерактивных медиа в регионе. Рассмотрят реализованные медиапроекты и аналогичные практики в других городах России. Мероприятие объединит людей, которые имеют опыт работы в новом, слабо изученном для региона направлении интерактивных медиа и медиаискусства.

Принять участие в стратегической сессии могут специалисты творческой и IT-индустрии. Подать заявку можно по ссылке до 26 февраля 23:59.

Триатлон цифрового искусства "Фиджитал" включает в себя три направления. С марта по май пройдет Всероссийская онлайн "Медиашкола" для деятелей IT, медиа и цифрового искусства. С апреля по август в Тюмени пройдут лаборатории, где финалисты "Медиашколы" совместно с федеральными экспертами создадут две цифровые выставки на площадках мультицентра "Контора пароходства" и "МТЦ Космос". В августе пройдет Всероссийский хакатон цифрового искусства — онлайн-соревнование, которое объединит медиаспециалистов, дизайнеров, продюсеров, режиссеров и IT-специалистов. Участники за двое суток создадут прототипы и макеты цифровых арт-объектов современного искусства.