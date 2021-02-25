Тюменцы с миопией и астигматизмом могут улучшить зрение с помощью специальных линз

Фото: пресс-служба Областного офтальмологического диспансера

Подбор мягких, жестких и ортокератологических контактных линз по медицинским показаниям проводят в лаборатории контактной коррекции зрения Областного офтальмологического диспансера. Как отмечают специалисты, данный вид лечения может быть эффективен при таких диагнозах, как близорукость (миопия), астигматизм, афакия (отсутствие хрусталика глаза), кератоконус.

В последние годы все больше внимания уделяется стабилизации близорукости у детей. Известно, что миопия чаще всего проявляется у детей 8-10 лет. В этом возрасте желательно назначить полную коррекцию зрения. Для этого применяются мягкие бифокальные линзы и ортокератологические линзы (ночного пользования).

Как отмечает заведующая лабораторией контактной коррекции зрения Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории Валентина Девяткова, прорывной методикой коррекции зрения является ортокератология - применение жесткой контактной линзы специального дизайна для изменения формы роговицы. Такие линзы надевают на ночь, чтобы обеспечить пациенту нормальное зрение в течение дня. Лечение позволяет замедлить прогрессирование миопии у детей. Особенно эффективно – при слабой степени заболевания.

При миопическом астигматизме необходимо начинать полную коррекцию зрения также как можно раньше, потому что при наличии этого нарушения страдает сферичность оптической системы глаза. В таких случаях применяются торические мягкие линзы или газопроницаемые жёсткие линзы индивидуального изготовления.

В некоторых случаях контактные линзы - и вовсе единственное эффективное средство коррекции зрения. Например, при кератоконусе. Применение жёстких линз и склеральных контактных линз дает возможность максимально улучшить зрение и является средством профессиональной реабилитации.

"Современные технологии позволили создать "дышащие" линзы, которые не ограничивают доступ кислорода к глазу. Это значит, что их ношение будет комфортным и безопасным для пациентов", - рассказала врач-офтальмолог.

Лаборатория контактной коррекции зрения расположена по адресу: ул. 50 лет Октября, 66/1. Запись на консультативный прием и контактную коррекцию проводится по номеру лаборатории ККЗ: +7 (3452) 41-60-07.