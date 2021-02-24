Музей Победы расскажет о тобольском теплоходе "Ракета"

Онлайн-телевидение Музея Победы представило цикл передач, которые знакомят зрителей с местными достопримечательностями разных регионов России. Все видеоролики этой серии подготовлены школьниками – участниками детско-юношеского патриотического онлайн-конкурса "История большой страны"

Очередной выпуск посвящен музею "Ракета". Он находится в поселке Сумкино Тюменской области.

Интернет-пользователи вместе с ведущей передачи окажутся на теплоходе "Ракета", в котором оборудовали музей работников речного флота. В экспозиции представлены макеты судов, фотоматериалы, картины и атрибуты судовождения, – всего более 50 экспонатов. Они знакомят посетителей с историей речного флота Тюменской области.

"В наш музей посетители приезжают даже из Тюмени и Свердловска, чтобы познакомиться с достижениями речников", – отметил один из основателей музея "Ракета" Валерий Липатов.

Среди самых интересных предметов в коллекции музея – судовой компас, который устанавливался до конца ХХ века почти на всех речных пароходах и теплоходах.

Посмотреть передачу можно на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/ video/istoriya-bolshoy-strany/.