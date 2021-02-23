Спасатели напоминают тюменцам о правилах безопасности во время зимней рыбалки

В выходные дни многие тюменцы выходят на водоемы, чтобы порыбачить. Спасатели проводят профилактические рейды, чтобы напомнить рыбакам о том, как правильно выходить на лед.
Очередной этап профилактической акции "Безопасный лед" стартовал в Тюменской области. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам объезжают реки и озера – места сбора рыбаков – и проводят профилактические беседы. Они рассказывают о том, как безопасно выходить на лед водных объектов.
Как рассказал начальник Центра ГИМС Сергей Каплин, рейды и патрулирования на водоемах региона проходят регулярно, с рыбаками и любителями активного отдыха беседуют спасатели. Сейчас это особенно важно в преддверии весеннего периода и тонкого льда, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".
"Рекомендуем рыболовам не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами на одном месте, не располагаться возле промоин, по возможности запастись "спасалками", веревкой и спасжилетом", - подчеркнул Сергей Каплин.
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