Спасатели напоминают тюменцам о правилах безопасности во время зимней рыбалки

В выходные дни многие тюменцы выходят на водоемы, чтобы порыбачить. Спасатели проводят профилактические рейды, чтобы напомнить рыбакам о том, как правильно выходить на лед.

Очередной этап профилактической акции "Безопасный лед" стартовал в Тюменской области. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам объезжают реки и озера – места сбора рыбаков – и проводят профилактические беседы. Они рассказывают о том, как безопасно выходить на лед водных объектов.

Как рассказал начальник Центра ГИМС Сергей Каплин, рейды и патрулирования на водоемах региона проходят регулярно, с рыбаками и любителями активного отдыха беседуют спасатели. Сейчас это особенно важно в преддверии весеннего периода и тонкого льда, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Рекомендуем рыболовам не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами на одном месте, не располагаться возле промоин, по возможности запастись "спасалками", веревкой и спасжилетом", - подчеркнул Сергей Каплин.