Малоинвазивные операции в амбулаторных условиях проводят в тюменской клинике

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Более 1700 малоинвазивных оперативных вмешательств в условиях дневного стационара выполнили в Многопрофильном консультативно-диагностическом центре Тюмени за 2020 год. Всего к профильным специалистам клиники за прошлый год пациенты обратились более 25 000 раз.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, Центр амбулаторной хирургии работает на базе МКДЦ уже семь лет. С его развитием жителям Тюменской области стали более доступны не только консультации опытных врачей разных специальностей, но и малоинвазивные операции в амбулаторных условиях.

"В "МКДЦ" пациенты могут проконсультироваться с узкими специалистами, а при необходимости пройти хирургическое лечение в кратчайшие сроки. Причем, многие из таких операций проводятся за счёт средств обязательного медицинского страхования", - рассказал заведующий Центром амбулаторной хирургии Данат Алимов.

В центре под местной анестезией проводят малотравматичные операции с применением лазерной хирургии и видеоэндоскопических технологий.

Кроме того, профильные специалисты Центра амбулаторной хирургии участвуют в ранней диагностике онкологических заболеваний ЖКТ, щитовидной железы, ЛОР-органов, мочевыделительной системы. В случае, если у врача возникает подозрение на злокачественное новообразование, он направляет пациента на обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи "МКДЦ".

С января 2020 года на базе Центра амбулаторной хирургии организован Центр амбулаторной оториноларингологии, где за 2020 год врачи выполнили более 30 операций, и это в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Специалисты прогнозируют, что с ослаблением карантинных мер в 2021 году количество оперативных вмешательств значительно увеличится.