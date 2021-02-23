Александр Моор поздравил тюменских кадет с Днем защитника Отечества

В Тюменском президентском кадетском училище с пятого по одиннадцатый клас обучаются 737 воспитанников. В день защитников Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях выразил уверенность, что именно из таких мальчишек, которые в юном возрасте знают, чего хотят, и, невзирая на трудности, способны сделать мужской выбор, вырастают настоящие защитники Отечества:

В Тюменском президентском кадетском училище учится более 700 ребят. Каждый из них уже вызывает мое огромное уважение. Жизнь даже самых маленьких – пятиклашек – расписана по минутам: зарядка, завтрак, уроки, обед, занятия, ужин, свободное время, когда можно позвонить родным, сон. Все по режиму, - отметил глава региона. - Смотрю на кадет, которые в строю чеканят шаг в День Победы, и понимаю: безопасность Родины в надежных руках, пока мальчишки мечтают защищать Родину! С Днем защитника Отечества!

На фотографиях к посту губернатора — десятиклассник Данил Вагин и шестиклассник Сергей Деканов. Мы поговорили с ребятами накануне праздника и выяснили, почему они решили стать кадетами и как проходит их жизнь в училище.

Данил Вагин в кадетское училище поступил, потому что хочет стать военным, по его мнению, это лучший способ подготовиться к будущей жизни военнослужащего. "У меня прадедушка Герой Советского Союза генерал-майор Григорий Архипович Криволапов. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Истории, которые мне рассказывали о нем дед и мама, вдохновили меня на выбор профессии", — говорит Данил.

Сергей Деканов в кадеты захотел, когда на одной из предметных олимпиад познакомился с воспитанниками ТПКУ - мальчишка решил стать таким же, как они. "Однажды я пришел на олимпиаду и увидел там группу кадет. Они были очень воспитанные, хорошо друг к другу относились и показали высокие результаты. После олимпиады я сказал маме, что хочу поступить в училище. Родители уважительно отнеслись к этому выбору и помогли мне подготовиться к поступлению", — улыбается Сережа.

Мальчики говорят, что поначалу трудно всем: мамы-папы рядом нет, новый уклад жизни, строгая дисциплина и расписанный по минутам режим. Однако вскоре кадетская жизнь входит привычку, появляются новые друзья, а мероприятий и возможностей для самореализации в училище столько, что скучать не приходится.

"Учеба в училище изменила меня в корне. Я стал более трудолюбивым, самостоятельным и общительным. За все время обучения здесь я добился многих результатов и в спорте, и в учебе. Участвую в соревнованиях по самбо и дзюдо, в олимпиадах по математике и информатике. Достигать высоких результатов в учебе позволяет тщательно продуманный режим дня и дисциплина", — рассказывает Данил.

"Сложности бывают, но мы всегда можем рассчитывать на друзей-одноклассников, также помогают, поддерживают и вдохновляют нас воспитатель и классный руководитель. Из предметов мне нравится математика и точные науки. Здесь мы можем углубленно заниматься любимыми предметами. Многие из кадет, помимо учебы тренируются в различных спортивных секциях. Например, я до поступления в училище я занимался тхэквондо шесть лет, здесь — армейским рукопашным боем. Меня уже включили в сборную училища, на тренировках готовимся к соревнованиям", — говорит Сережа.

Данил по примеру своих наставников после 11 класса собирается поступать в ТВВИКУ, а потом служить в инженерных войсках. Сереже больше нравится небо. Он мечтает, что, как и подполковник запаса Владимир Кузьмич Агафонов, который сейчас работает в училище и много общается с детьми, станет военным летчиком.

Решив стать кадетами, мальчики выбирают нелегкий путь взросления, но самый верный способ воспитать в себе такие важные мужские качества, как смелость, решительность и ответственность за свои поступки. По словам педагога-организатора Юлии Мезенцевой, выпускники кадетского училища с особой теплотой и благодарностью вспоминают годы, проведенные в ТПКУ, очень ценят атмосферу дружбы, внимания, заботы и искренне благодарят педагогов труд и искреннее участие в жизни каждого воспитанника.

Татьяна Тихонова