По закону тюменцы могут оформить больничный даже после увольнения

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается тюменцам в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня увольнения. Об этом рассказала руководитель группы по связям с общественностью тюменского отделения Фонда социального страхования Татьяна Улитина.

По словам эксперта, по закону человек даже после увольнения может получить больничный, при этом не играет роли причина его ухода с работы. Размер пособия в данном случае составляет 60% среднего заработка, который рассчитывается, как обычно, из зарплаты за два календарных года, предшествующих году окончания работы.

Больничный можно оформить в обычном порядке в поликлинике после приема у врача. Далее, после закрытия листка нетрудоспособности, он сдается бывшему работодателю, который обязан направить сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия, в Фонд социального страхования, пишет "Мегатюмень".