Об истории Тобольска туристам расскажут ангелы

На туристическом маршруте Тобольска будут установлены 10 ангелов, которые будут рассказывать истории о городе в аудиоформате. На каждой фигуре будет расположен QR-код, через который можно перейти на специальный портал с информацией и узнать о той точке, где остановился турист.

Необычные аудиогиды появятся в рамках проекта "О чем расскажут ангелы Тобольска?", который стал победителем грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Как отметила руководитель "Школы талантов", автор проекта Эльмира Дейнеко, формат тобольского аудиогида отличается от уже существующих. Рассказы будут озвучены актерами в театрализованном действии.

"Сейчас идет содержательное наполнение аудиогида, но в нем точно не будет типичных историй от экскурсоводов", - подчеркнула она.

Фигуры ангелов на улицах Тобольска установят летом ко Дню рождения города, пишет ИА "Тюменская линия".