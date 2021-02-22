К ФАПам в тюменских селах проводят интернет

Фельдшерско-акушерские пункты "ФАПы" в селах Тюменской области подключают к интернету в рамках реализации государственной программы "Цифровизация социально значимых объектов".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в Тобольском районе 14 ФАПов уже подключены к интернету, из них десять оснащены всем необходимым оборудованием для оказания телемедицинской помощи сельским жителям. Один из обновлённых ФАПов располагается в труднодоступном районе - деревне Хмелёвой.

Благодаря внедрению цифровых технологий фельдшеры ФАПов получили возможность консультироваться через видео-конференц-связь с врачами Областной больницы №3 в Тобольске. Консультацию терапевта или узкого специалиста может получить и сам пациент.

Кроме того, у фельдшера появилась возможность предварительного заказа необходимых лабораторных и других исследований, которые вместе с результатами маммографии и флюорографии отображаются в электронной карте пациента. Её также может изучить сотрудник ФАПа на рабочем месте.

Цифровизация способствовала обновлению аппаратов для диагностики сердечно-сосудистой системы: фельдшерские пункты теперь оборудуются новейшими электрокардиографами отечественного производства, которые входят в комплексное телемедицинское решение по хранению и передаче медицинских данных. Во время периодических медосмотров или по назначению врача кардиограмма снимается и в электронном виде передаётся на рабочее место врача-кардиолога, который её обрабатывает и направляет описание обратно в ФАП, что существенно экономит время пациента, не влияя на качество проведённой процедуры.

В 2020 году цифровое обновление получили восемь ФАПов, с начала 2021 года введётся проектирование ещё пяти. В ближайшей перспективе планируется присоединить к сети 24 ФАПа.