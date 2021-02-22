День защитника Отечества в Тюмени отцы и сыновья могут провести по-мужски

Эксперты отмечают, что воспитать из мальчика настоящего защитника можно личным примером. Например, отцы и сыновья могут вместе провести День защитника Отечества, занимаясь активными видами отдыха.

Как посоветовал региональный представитель всероссийской организации "Союз отцов" Максим Шереметьев, в этот день следует заняться чем-то с ребенком вместе, проявить внимание к матери ребенка, чтобы он это видел, помочь старшим родственникам в чем-то.

Он рассказал, что, когда к людям, работающим в сфере патриотики, приводят взрослых 18-летних парней с просьбой "воспитайте", то уже ничем помочь нельзя: ведь личность молодого человека уже сформировалась.

23 февраля - повод задуматься и начать что-то делать, причем вместе. Отличным вариантом стал бы выезд на природу, в поход. Можно устроить день зимних видов спорта, например, покататься на лыжах или коньках. Научить ребенка лепить снеговика. Одна из идей – дать маме отдохнуть и весь день заниматься домашними делами, сделать что-то доброе и полезное для своих близких, пишет "Тюменская область сегодня".