Ишимцев приглашают на онлайн-викторину по русскому языку

Онлайн-викторина "Любите русский язык" стартовала в Ишиме. Ее запустили библиотекари в рамках Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля.

Как рассказала автор викторины, сотрудник детской библиотеки Ишима Светлана Викулова, читателям нравится такой формат общения. Викторина оригинально оформлена – в виде школьной доски, на которой задания написаны мелом. Пройти викторину может каждый в любое время, вопросы несложные, уровня 5-6 классов, но заставляют задуматься и вспомнить свои знания, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы живем в век информационных технологий. А так хочется привлечь взрослых, а особенно детей к чтению книг, привить интерес к родному языку, к его красоте. Надеюсь, что со временем и на просторах Интернета мы научимся писать грамотно, красиво и понятно", - подчеркнула библиотекарь.

Напомним, что библиотеки в настоящее время работают по предварительной записи.