Жители сел Тюменского района пообщались с депутатами онлайн

Жители сел Тюменского района провели смогли пообщаться с главами муниципальных образований и местными депутатами в ходе открытых заседаний местных дум, которые прошли в онлайн-формате.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, селяне подключались по видеоконференцсвязи не только с домашнего компьютера или смартфона, но также через точки интернета в библиотеках, школах, домах культуры. Таким образом, общение было организовано с соблюдением всех санитарных требований и профилактических мер. В среднем к каждой трансляции присоединялись до 50 человек.

В собраниях благодаря онлайн-формату принимали участие депутаты – от районной до Государственной Думы, глава района Светлана Иванова и ее заместители, представители Областной больницы № 19, электросетевых компаний, прокуратуры и полиции. Жители муниципальных образований могли получили возможность выступающим свои вопросы, на каждый был дан подробный ответ, в том числе и от специалистов отраслевых управлений и департаментов.

Во встречах с жителями района участвовал и депутат Государственной Думы Иван Квитка. Он рассказывал землякам о новых законодательных инициативах, с большим интересом слушал выступления глав территорий и своих коллег. По мнению депутата, у онлайн встреч хороший потенциал: можно выстроить конструктивный диалог, соблюдая все требования безопасности.