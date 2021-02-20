В Ишиме решили спросить мнение жителей, какой знак поставить на въезде в город

15:45 20 февраля 2021
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Въездные знаки планируется установить в Ишиме на улицах Казанской, Республики и Сурикова. По стеле вопрос решен - 6-мтеровая  архитектурная объемная композиция в виде синей волны с фигурой карася, который является символом города. расположенные на ней элементы планируется выполнить с подсветкой. Вопрос, который предлагают решить горожанам, - в карасе: первый вариант - современная стилизация, второй - идентичный с гербом вариант.

Как сообщили в администрации города, результаты опроса будут признаны действительными исключительно на верифицированной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Голосование проходит здесь.

Теги: голосование , Ишим , местное самоуправление
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