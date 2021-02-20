Тюменские врачи помогают восстановиться молодым пациентам после инсульта

Фото: Ирина Ющенко

Отделение медицинской реабилитации функционирует в Областной клинической больнице №2 с марта 2019 года. За это время специалисты успели поставить на ноги многих людей, столкнувшихся с проблемами со здоровьем.

У 33-летнего Максима Киселева случился геморрагический инсульт с массивным кровоизлиянием – в головном мозге одновременно разорвались три аневризмы. Аневризмой называют выпячивание стенки артерии. Под силой тока крови она увеличивается, тем самым растет риск разрыва сосуда с кровоизлиянием в ткани. Проблема в том, что чаще всего до развития катастрофы пациенты вообще не знают о том, что у них есть аневризма, так она не имеет клинической симптоматики.

У Максима была серьезная угроза жизни: без оперативного вмешательства шансов выжить практически не было. Нейрохирурги удалили сгустки крови из головного мозга, исключили аневризмы из кровотока и тем самым сохранили жизнь больному, минимизировали риск повторного кровоизлияния, создали условия для восстановления пациента. После реанимации и 23-дневного специализированного лечения в отделении нейрохирургии пациента – недвижимого - перевели в отделение реабилитации. Мужчина не садился, не вставал, не принимал самостоятельно пищу, он мог только лежать. Но врачи видели потенциал молодого организма и не сдавались, продолжали процесс восстановления.

Реабилитацию в специализированном отделении Максим проходил в два этапа. Первый длился две недели. За это время мужчина при помощи медперсонала и интенсивной реабилитационной терапии заново научился сидеть, пересаживаться в кресло-каталку, вставать в высокие ходунки. Под контролем специалистов и сбалансированной нагрузки поднялась общая выносливость. А ведь поначалу даже минимальная нагрузка утомляла его уже через пару минут – сил не было совсем. Кроме инструкторов ЛФК с Максимом работал и психолог, он помогал закрепить процессы понимания и запоминания.

Перед началом реабилитации состояние Максима оценивалось на 5 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации, что означает грубое нарушение процессов жизнедеятельности. После первого курса реабилитации и тренировок дома по закреплению всех набранных навыков состояние мужчины немного улучшилось – до четырёх баллов (выраженное нарушение проявлений жизнедеятельности).

Курс восстановления в отделении реабилитации молодой человек продолжил спустя квартал после выписки из стационара. На втором этапе пациенту оказали высокотехнологичную медицинскую помощь с мультимодальной биологической обратной связью, когда требуется контроль одновременно над несколькими функциями. Теперь Максим научился самостоятельно обслуживать себя и ходить без трости.

"Я уверен, что в дальнейшем он восстановится еще больше. Сейчас Максим готов к третьему этапу, чтобы самостоятельно амбулаторно ходить и заниматься по предписаниям врачей", - говорит Иван Кузнецов, заведующий отделением медицинской реабилитации взрослого стационара ОКБ №2.

Иван Кузнецов обращает внимание, что в отделении реабилитации могут лишь помочь пациенту на пути восстановления – успех зависит исключительно желания человека, его настроя и тяги к полноценной жизни.

"Врачи предупредили, что восстановление будет длиться еще год и более, но я к этому готов. В больнице очень грамотные хирурги, специалисты, инструкторы, которые находят индивидуальный подход к каждому пациенту. Возможно, я бы до сих пор был прикован к кровати, если бы не врачи, а сейчас уже могу ходить даже без трости. Хочется посоветовать обращаться сюда всем, кто столкнется с похожими проблемами – здесь вам точно помогут", - говорит Максим Киселев.