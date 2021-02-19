Тюменцы обучаются в "Университете третьего возраста"

Жители Тюменской области в возрасте 55+ продолжают осваивать учебную программу на пяти основных факультетах "Университета третьего возраста".

Под руководством партнеров проекта − специалистов гериатрического центра "Опека Щукинский" тюменцы принимают участие в серии вебинаров медицинского факультета.

На лекциях и мастер-классах студенты уделяют внимание важным аспектам здоровья: сну, дыханию и правильному питанию. Ведущий психолог пансионата "Опека Щукинский" Лидия Серова 11 февраля провела мастер-класс по дыхательной гимнастике по методу Стрельниковой. На онлайн занятии 25 февраля специалист расскажет о правилах сбалансированного питания в пожилом возрасте.

Для студентов "Университета третьего возраста", желающих привести организм в здоровый тонус, в сквере Комсомольский проходит гимнастика на свежем воздухе. Желающих присоединиться к занятиям ждут каждое воскресенье в 10.00 в центральной части сквера.

Окунуться в историю Тюмени и Сибири предлагает факультет литературного краеведения. "Серебряный" волонтер Светлана Ерофеева знакомит студентов с творчеством историографов, русских и советских писателей, рассказывающих о быте и культуре региона. 22 февраля на факультете состоится очередная лекция цикла, посвященного писателям-меценатам. Студенты побеседуют о произведениях известного тюменского деятеля Николая Чукмалдина. Подключиться к обсуждению могут все желающие в возрасте 55+, ведь места в виртуальной аудитории не ограничены.

Факультеты правовой компетентности и финансовой грамотности провели в феврале первые онлайн лекции в новом учебном году. На занятиях студенты 55+ познакомились с особенностями льготного обеспечения пенсионеров и юридическими нюансами подготовки документов в учреждения социального обслуживания. В марте учащихся ждет знакомство с правилами финансовой безопасности и особенностями получения льгот для пенсионеров в Тюменской области.

Присоединиться к студентам "серебряного" возраста можно в любое время, для этого необходимо выбрать факультеты на портале "Старшее поколение", затем написать на почту: univervozrasta@mail.ru или позвонить по телефону: (3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию).