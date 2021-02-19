Тюменцам советуют вовремя оформлять документы на перепланировку помещений

По информации Государственной жилищной инспекции Тюменской области, в минувшем году было проведено 145 проверок по поступившим обращениям о фактах самовольных перепланировок и переустройств.

"Нарушения выявили в 30 случаях. Все нарушители привлечены к административной ответственности, согласно ст. 7.21 КОАП РФ", – сообщила главный жилищный инспектор региона Лариса Боровицкая.

Чтобы таких случаев избежать, гражданам следует знать, какие изменения относятся к перепланировке, какие к переустройству помещения, какие подлежат обязательному внесению в Единый государственный реестр недвижимости и какова процедура их внесения.

"В том, чтобы изменения параметров квартиры были узаконены и внесены в госреестр недвижимости, должен быть заинтересован сам собственник помещения, где проводится перепланировка или переустройство. Это важно для дальнейшего распоряжения недвижимостью", — подчеркивает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий тюменской Кадастровой палаты Галина Барнашева.

Для внесения сведений в ЕГРН о перепланировке нужно: подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или реконструкции (технический план изготавливает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров); получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства.

"Данные об изменениях характеристик объекта недвижимости вносятся в ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты получения учетно-регистрационным органом документов, — комментирует Галина Барнашева. — С помощью электронных сервисов на официальных сайтах Федеральной кадастровой палаты и Росреестра можно заказать выписку об объекте недвижимости, где отобразится измененная информация".