День открытых дверей проводит ТВВИКУ накануне Дня защитника Отечества

21 февраля 2021 года в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск Прошлякова состоится день открытых дверей, сообщается на сайте учебного заведения.
Гости и будущие абитуриенты на встрече смогут узнать о порядке и правилах приема в училище, ознакомятся с образцами вооружения и военной техники инженерных войск. Также можно будет посмотреть бытовые условия проживания курсантов, учебно-материальную и лабораторную базу вуза.
На территорию училища смогут пройти все желающие. Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе с соблюдением всех эпидемиологических требований.
Начало - в 10:00.
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