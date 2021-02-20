День открытых дверей проводит ТВВИКУ накануне Дня защитника Отечества

21 февраля 2021 года в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск Прошлякова состоится день открытых дверей, сообщается на сайте учебного заведения.

Гости и будущие абитуриенты на встрече смогут узнать о порядке и правилах приема в училище, ознакомятся с образцами вооружения и военной техники инженерных войск. Также можно будет посмотреть бытовые условия проживания курсантов, учебно-материальную и лабораторную базу вуза.

На территорию училища смогут пройти все желающие. Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Начало - в 10:00.