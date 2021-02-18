В тюменском шоуруме изъяли незаконно ввезенную брендовую одежду

Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

Сотрудники Тюменской таможни пресекли незаконную реализацию оригинальной брендовой одежды в одном из известных шоурумов Тюмени. На внутреннем рынке таможенники обнаружили 286 единиц одежды, маркированной товарным знаком Max Mara.

Все модели платьев, брюк, блузок и джемперов оказались оригинальными. Собственник не представил документов, подтверждающих, законный ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

"После выявления нарушений, предпринимателю необходимо было задекларировать имущество и уплатить таможенные платежи, однако положенных законом действий бизнесмен не совершил. В результате чего товары на сумму более 3,5 млн рублей признаны судом бесхозяйными и переданы представителям регионального подразделения Росимущества", — рассказала начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Елена Костян.