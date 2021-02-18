Кандидатуру Валентина Троня на получение муниципальной награды поддержали в тюменские депутаты

17:52 18 февраля 2021
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Заслуженный учитель Российской Федерации Валентин Тронь выдвинут на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Его кандидатуру поддержали члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Валентин Андреевич — отличник народного просвещения, почти 50 лет посвятивший воспитанию подрастающего поколения. Он и сегодня продолжает трудиться в школе № 9 Тюмени. 

Депутат Николай Моисеев напомнил коллегам, что среди воспитанников педагога немало мастеров спорта. "Необходимо, чтобы горожане знали, что в Тюмени есть такие удивительные люди", — отметил он.

В поддержку кандидатуры Валентина Андреевича высказался депутат Юрий Дранчук: "Считаю, что поощрить труд этого замечательного преподавателя нужно было даже раньше".

"Это человек, который полвека проработал с детьми. Он воспитывает ребят в духе патриотизма и учит быть профессионалами своего дела, и  мы рады, что имеем возможность отметить заслуги одаренного учителя",  — заметил председатель постоянной комиссии Степан Киричук

Вопрос о поощрении Валентина Троня нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" внесен в проект повестки заседания Тюменской городской думы в феврале.

Теги: награды , Тюменская городская дума
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