Кандидатуру Валентина Троня на получение муниципальной награды поддержали в тюменские депутаты

Заслуженный учитель Российской Федерации Валентин Тронь выдвинут на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Его кандидатуру поддержали члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Валентин Андреевич — отличник народного просвещения, почти 50 лет посвятивший воспитанию подрастающего поколения. Он и сегодня продолжает трудиться в школе № 9 Тюмени.

Депутат Николай Моисеев напомнил коллегам, что среди воспитанников педагога немало мастеров спорта. "Необходимо, чтобы горожане знали, что в Тюмени есть такие удивительные люди", — отметил он.

В поддержку кандидатуры Валентина Андреевича высказался депутат Юрий Дранчук: "Считаю, что поощрить труд этого замечательного преподавателя нужно было даже раньше".

"Это человек, который полвека проработал с детьми. Он воспитывает ребят в духе патриотизма и учит быть профессионалами своего дела, и мы рады, что имеем возможность отметить заслуги одаренного учителя", — заметил председатель постоянной комиссии Степан Киричук.

Вопрос о поощрении Валентина Троня нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" внесен в проект повестки заседания Тюменской городской думы в феврале.