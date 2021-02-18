Тобольские медики проводят выездные осмотры жителей Заболотья

Врачи мобильной бригады Областной больницы №3 профилактические медицинские осмотры детей и взрослых жителей труднодоступных населённых пунктов Тобольского района.

Приёмы ведут участковый педиатр, невролог, офтальмолог, ортопед, отоларинголог и хирург. Комплексный профилактический медосмотр уже прошли 177 детей деревень Хмелёвой, Чебурги и Лайтамака. Следующий выезд бригады запланирован в Ачирское сельское поселение. Специалисты предполагают осмотреть более 100 маленьких пациентов.

Прием взрослых в мобильном ФАПе ведут фельдшер, акушер-гинеколог и врачи узких специализаций. Мобильный комплекс оснащён аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ и спирографом. С начала года врачи провели уже 158 профилактических медицинских осмотров взрослого населения Ачир, Лайтамака и Чебурги. В первую очередь обследовали пациентов с хроническими заболеваниями.

293 жителей Ачир, Иземети и Ишменёвой прошли диагностику с помощью передвижного маммографа и мобильного флюорографа, сообщает пресс-служба ОБ№3.