Кандидатуру Валерия Роженцева на получение знака "За заслуги перед городом Тюменью" поддержали в гордуме

Кандидатуру генерал-лейтенанта милиции в отставке Валерия Роженцева утвердили члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы на получение знака "За заслуги перед городом Тюменью" 16 февраля.

Валерий Григорьевич начинал службу в Ишиме и прошел путь от старшины до генерал-лейтенанта милиции, долгое время возглавлял главное управление внутренних дел Тюменской области. Заместитель главы города Петр Вагин заметил, что он является боевым генералом, посвятившим многие годы службе в правоохранительных органах.

Депутат Альбина Селезнева подчеркнула, что считает рассмотрение этого вопроса накануне Дня защитника Отечества очень символичным: "Это достойная кандидатура, Валерий Григорьевич внес большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления Тюмени".

Как отметил председатель комиссии Степан Киричук, Валерий Роженцев является легендой уголовного розыска. "Валерий Григорьевич — очень справедливый, аккуратный и добросовестный человек, - рассказал он. — Он сделал очень многое для нашего города. Считаю, что о таких людях должны знать, это те, с кого надо брать пример".

Вопрос о поощрении Валерия Роженцева нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" внесен в проект повестки заседания Тюменской городской думы в феврале.