Александр Моор поздравил студотрядовцев с праздником

Фото: Штаб студенческих отрядов ТюмГУ ВКонтакте

В Тюменской области история студотрядов началась 55 лет назад с создания стройотряда "Мега". С тех пор и по сей день тюменцы своим трудом, энтузиазмом и азартом в выполнении даже самых сложных задач доказывают, что им любая работа по плечу, отметил глава региона.

Студенческие отряды – это огромная сила, где результат труда – преображение родного края. В 2020 году более 500 бойцов студотрядов работали на строительных площадках, организовывали досуг детей, помогали медикам в больницах и поликлиниках.

Губернатор пожелал членам молодежного движения успешно проявлять себя во всероссийских и международных проектах, дружить, путешествовать, влюбляться, открывать новые таланты, а также побед и достижений в новом летнем трудовом семестре, сообщается на портале регправительства.