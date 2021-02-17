Во Дворце "Пионер" прошло торжественное закрытие выставки "Без срока давности"

17 февраля во Дворце творчества и спорта "Пионер" прошла церемония закрытия выставки архивных документов "Без срока давности", посвященной трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Участниками мероприятия стали бойцы поисковых отрядов города Тюмени и сотрудники Дворца "Пионер".

Перед ребятами выступила жительница блокадного Ленинграда Валентина Семеновна Сердцова. Она рассказала о своем суровом детстве и о послевоенном непростом времени, как работала штукатуром-маляром на тюменских стройках.

С 8 по 17 февраля в Тюмени выставку посетили свыше 800 человек. Это руководители и бойцы поисковых отрядов, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных и высших учебных заведений.

18 февраля выставка будет размещена в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". В течение года передвижная экспозиция будет также представлена в Тюменском государственном университете, в Ялуторовском районе и Ялуторовске (МАУ "Молодежный социально-деловой центр"), в Казанском районе и Ишиме.

Всероссийская выставка "Без срока давности" открылась 8 февраля, в годовщину выступления Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге, в десятках регионах России. Цель всероссийского проекта "Без срока давности" – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.