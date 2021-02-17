Почта России сообщила о графике работы в праздники

Тюменские отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля.

20 февраля почтовые отделения будут работать по графику понедельника, но закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля — по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области.